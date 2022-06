Goście Kawiarenki o absolutorium dla marszałka

O wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa oraz dyskusja na temat tego, jak marszałek województwa Olgierd Geblewicz wydawał publiczne pieniądze w 2021 roku - m.in. o tym rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" w Radiu Szczecin.

Przeciwni udzielenia absolutorium marszałkowi byli radni sejmiku z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - W raporcie za ubiegły rok nie było napisane, na co były wydane rządowe pieniądze - zaznacza radny Rafał Niburski. - Brak jakiejkolwiek informacji o środkach liczonych w miliardach złotych, otrzymanych od rządu, jakie otrzymuje województwo zachodniopomorskie, czy samorząd województwa, czy poszczególne samorządy wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego. Co do samego budżetu, on się spinał księgowo.- Pomimo, że udzieliliśmy absolutorium marszałkowi, jesteśmy niezadowoleni, w jaki sposób rozdysponował pieniądze na województwo zachodniopomorskie - podkreśla radny Artur Wezgraj, z klubu Pro Centrum. - Nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani poziomem zapewnienia równowagi w województwie zachodniopomorskim. Mówię o często powtarzanym obszarze podziału na Szczecin i resztę województwa.Artur Nycz radny z klubu Koalicji Obywatelskiej wyliczał, jakie inwestycje udało się zrealizować z pieniędzy budżetu województwa zachodniopomorskiego w 2021 roku. - Teatr Polski, do tego możemy dodać konsolidowaną siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. Zakup nowego taboru kolejowego, blisko 120 mln złotych. Drogi wojewódzkie, czyli następne kilkadziesiąt milionów. Programy społeczne.Dyskusja i głosowanie w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla zarządu województwa odbywa się co roku.