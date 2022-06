Impreza charytatywna w Kamieniu. Możesz pomóc Michałowi

Każdy może pomóc Michałowi wrócić do zdrowia, a przy okazji osłodzić sobie dzień. W Kamieniu Pomorskim przyjaciele chłopca zorganizowali słodki kiermasz, by zebrać pieniądze na jego leczenie.

Na stoisku można kupić własnoręcznie robione ciasta i inne słodkości.Michał z Golczewa ma 14 lat i walczy ze struniakiem. To bardzo rzadki nowotwór kości potylicznej.Aby Michał odzyskał zdrowie i guz nie wrócił, potrzebna jest terapia protonowa. To nowoczesna metoda leczenia; rodzaj radioterapii. Zbiórka trwa.- 90 tysięcy euro to była cena wyjściowa za samą protonoterapię w Pradze. Bez kosztów związanych z zamieszkaniem, jedzeniem, konsultacjami... To jest ogromny koszt. Szkoły z okolicy zbierają pieniążki, organizujemy różne festyny - mówi Monika Urbaniak, mama chłopca.Kiermasz odbywa się przy ulicy Zamkniętej. Potrwa do 19. Zbiórka dla Michała trwa również na portalu internetowym