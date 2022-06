Gospodarcza współpraca Polski i Ukrainy

Polska stanie się jednym z najważniejszych partnerów ekonomicznych Ukrainy. Zdaniem specjalistów współpraca obu krajów już teraz zaczyna się zacieśniać i nie skończy się po zakończeniu wojny.

Warszawę i Kijów połączy przede wszystkim handel zbożem i jego eksport. Ukraina po zniszczeniu lub zajęciu swoich portów przez Rosję będzie coraz bardziej zdana na Polskę.- Jeżeli Ukraińcy zostaną ostatecznie odcięci od morza, to pozostanie im tylko transport kolejowy do któregoś z portów. Po co do Hamburga, skoro można do Gdańska czy do Elbląga?! Za kilka lat może się okazać, że ta infrastruktura będzie służyła do tego, by przez Polskę odrodzona i odbudowująca się Ukraina mogła eksportować całą masę swoich produktów. To byłby ogromny plus dla polskiej gospodarki, szczególnie dla portu w Elblągu - wyjaśniał Arkadiusz Malkowski, ekonomista z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi".Ukraińskie towary już teraz są przeładowywane w polskich portach - na przykład w Kołobrzegu.