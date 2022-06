Ok. 50-letni mężczyzna wpadł z pomostu do wody. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

To wędkarz, który łowił ryby nad rzeką Czerwoną.

Ok. 50-letni mężczyzna wpadł z pomostu do wody. Z rzeki wyciągnęli go ratownicy, nie udało się go jednak uratować.