Kobieta, która wjechała samochodem do marketu usłyszała zarzuty. Odpowie za sprowadzenie katastrofy w ruchu drogowym. Prokurator złoży wniosek o areszt tymczasowy.

Do zdarzenia doszło w piątek w Mielnie; 36-latka nie wyhamowała na parkingu przed sklepem i wjechała do środka. Była pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miała ponad 2 promile.Trzy osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia.