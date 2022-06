Koszt prac to ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych. źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu

Boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki powstaje przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Wszystko powinno być gotowe po wakacjach.

Inwestycja obejmuje również budowę bieżni, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, a także strefy rekreacji z plenerową siłownią. Zainstalowane zostanie też oświetlenie i monitoring. Powstaną również miejsca parkingowe dla pracowników.



