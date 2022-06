To pierwsza tego rodzaju pomoc PŻB dla walczącej Ukrainy. źródło: https://twitter.com/polferries

Do Świnoujścia dotarł śmigłowiec ratunkowy, który trafi do ukraińskich służb. Ze Szwecji przywiózł go prom należący do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Była to bezpłatna usługa.