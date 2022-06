Lekarz natychmiast może przetłumaczyć to, co mówi obcojęzyczny pacjent. źródło: https://www.facebook.com/SPWSZ

To ułatwi wizyty ukraińskich pacjentów w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie - placówka otrzymała sześć translatorów.

To urządzenia, które tłumaczą mowę z polskiego na ukraiński i odwrotnie. Dzięki temu lekarz natychmiast może przetłumaczyć to, co mówi obcojęzyczny pacjent.



Sprzęt placówce przekazała bezpłatnie firma Vasco Electronics Polska.