W Książnicy Pomorskiej uczniowie z regionu czytają ulubione lektury [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Udowadniają, że młodzi ludzi nadal czytają książki i sprawia im to przyjemność - w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie trwa finał Lekturiady.

Uczniowie ze szkół z całego regionu czytają swoje ulubione lektury. Prezentuje się 25 uczniów.



- Wybrałam "Małego Księcia". Sądzę, że jest to dobra lektura, bo można wyrazić emocje - powiedziała Zuzanna Świątek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku.



- Bedę czytała urywek z książki "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi". Ile czytam książek?! To zależy od tego, co mam w szkole, ile mam nagromadzenia sprawdzianów, ale lubię czytać - dodała 13-letnia Kamila ze szkoły STO w Szczecinie.



- Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa. Myślę, że jest to święto czytania - zaznaczyła Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorski Kurator Oświaty.



Konkurs organizują wspólnie Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i Książnica Pomorska w Szczecinie. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Szczecin.