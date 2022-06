Miasto wyda 300 tys. zł na nowe chodniki

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszają prace związane z budową chodników na Osiedlu Drzetowo-Grabowo oraz na prawobrzeżu Szczecina.

Nowa nawierzchnia dla pieszych pojawi się w ciągu 60 dni w rejonie skrzyżowania Miedzianej z Ceglaną. Chodnik zostanie wykonany z betonowych płytek dopasowanych kolorem i kształtem do już istniejących. W obrębie skrzyżowania pojawi się też przejście dla pieszych, przebudowane zostaną również zjazdy do garaży.



Nowe chodniki pojawią się także na ul. Kołowskiej w Szczecinie, na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Dmowskiego.



Obie inwestycje kosztować będą około 150 tysięcy złotych każda.