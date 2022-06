Nowa Lewica chce budowy tanich mieszkań na wynajem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niech rząd wspomoże miliardami złotych samorządy w budowie mieszkań komunalnych - mówią działacze Nowej Lewicy.

Na konferencji prasowej w Szczecinie poseł Dariusz Wieczorek proponował "Narodowy Program Budowy Mieszkań Komunalnych". Czyli do 2029 roku budowę 300 tysięcy najtańszych w wynajmie lokali. Według polityka, na całą Polskę potrzeba na to rocznie 20-30 miliardów złotych.



Dawid Krystek, były miejski radny, dopingował też prezydenta Szczecina.



- Budowa stu mieszkań komunalnych rocznie ze środków budżetu Szczecina, to kwota 30 milionów złotych. Wydająca się dużą, ale w skali budżetu Szczecina, nie jest aż tak duża. Przypomnę, że w ostatnim roku z wydatków bieżących, Szczecin np. potrafił wydać 15 mln zł na nowe parkomaty. My mówimy: dzisiaj bardziej potrzebne Szczecinowi są nowe mieszkania niż nowe parkomaty. Budowa aquaparku to koszt 500 milionów złotych. To pokazuje skalę - mówił Krystek.



Nowa Lewica chce też tanich kredytów dla samorządów czy przywrócenia ulgi remontowej. W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku rekordowe 235 tysięcy mieszkań.