Uchodźcy coraz częściej wracają na Ukrainę

Coraz więcej uchodźców z Ukrainy wraca do swojej ojczyzny. W ciągu ostatniej doby z Polski do Ukrainy wyjechało prawie 27 tysięcy osób - informuje Straż Graniczna.

Od początku maja liczba osób wyjeżdżających na Ukrainę jest większa, niż tych wjeżdżających do Polski - mówi porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.



- Liczba osób, które wyjeżdżają z Polski do Ukrainy, często jest większa, niż tych wjeżdżających. 94 procent to obywatele Ukrainy. Te osoby wjeżdżają do Ukrainy aby sprawdzić, co się dzieje z ich bliskimi, spotkać się z mężami - mówi Michalska.



Pani Natalia z Żytomierza urodziła swoją córeczkę Aminę dwa miesiące temu w szpitalu w Gryficach. Wraca do kraju, aby wspierać męża walczącego z okupantem. To będzie pierwsze spotkanie córki z ojcem.



- Mąż jej jeszcze nie widział. Chcemy wrócić do domu. Tu jest lepiej, ale tam jest rodzina. Nie widzieli jeszcze maleństwa. Boje się, ale przy rodzinie będzie spokojniej - mówi pani Natalia z Żytomierza.



Od początku wojny na Ukrainie granicę w tym kierunku przekroczyło prawie 2 miliony osób.