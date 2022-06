Pomnik gen. Andersa ma stanąć w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Władze Międzyzdrojów chcą zbudować dwa pomniki generała Władysława Andersa - zdobywcy Monte Cassino i dowódcy 2. Korpusu Polskiego.

Pierwszy pomnik stanie w miejscowości Cassino we Włoszech, drugi w Międzyzdrojach.



- Odlew z brązu generała jest już gotowy - mówi Anna Maria Anders, córka Władysława Andersa. - Dla miasteczka Cassino to też jest bardzo dobre. One było zburzone, byli tam polscy żołnierze. To nie tylko pomnik, ale murek, nazwiska wszystkich żołnierzy. Dla Polski, Włoch to też jest dobra rzecz.



Drugi pomnik stanie w Międzyzdrojach, miejsce jest już wybrane - mówi burmistrz Mateusz Bobek. - Jest założenie, że zrobimy jeszcze jedną sztukę. Albo dogadamy się ze stroną włoską ostatecznie. Jeżeli nie, ten tutaj zostaje. Mam jednak nadzieję, że będziemy dążyć do tego, żeby były dwa takie same pomniki, i w Cassino, i w Międzyzdrojach. Konsekwencją naszych prac będzie podpisanie partnerstwa pomiędzy jednym, a drugim miastem, które mają podobne turystyczne charaktery.



Około 40 procent mieszkańców Międzyzdrojów ma pochodzenie kresowe. Szacuje się, że 70 procent mieszkańców wyspy Wolin w 1945 roku też pochodziła z Kresów. Pomnik ma stanąć w przyszłym roku. Odlew można zobaczyć w Domu Kultury w Międzyzdrojach.