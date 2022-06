Strażacy w Międzyzdrojach doczekają się nowego budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Międzyzdrojach powstanie nowy budynek Straży Pożarnej. W poniedziałek w tej sprawie podpisano umowę na wykonanie projektu.

W Międzyzdrojach jest jednostka Straży Pożarnej, ale niepełna - mówi burmistrz miasta Mateusz Bobek. Po realizacji inwestycji będzie to straż z prawdziwego zdarzenia w pełnej obsadzie.



- Ustaliliśmy wspólnie ze stroną Straży Pożarnej, że chcemy zamienić się terenami. Taki teren przy wjeździe do naszej gminy, blisko węzła komunikacyjnego, gmina przeznaczy na realizację tej inwestycji, a wiem, że ten obiekt jest wpisany na listę, jeśli chodzi o dofinansowanie - powiedział Bobek.



Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Międzyzdrojach jest bardzo ważna ze względu m.in. na powstającą drogę szybkiego ruchu S-3 - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Pamiętajmy, że w naszym województwie bardzo mocno rozwija się infrastruktura krytyczna, pobliski gazoport, ale także budowane są drogi ekspresowe. To powoduje, że różnego rodzaju zagrożeń tam, gdzie Państwowa Straż Pożarna musi uczestniczyć, jest coraz więcej. Chcemy wyprzedzać ten proces różnego rodzaju zagrożeń.



W Międzyzdrojach w czasie sezonu przebywa nawet 60 tysięcy ludzi. Koszt budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej to około 10 milionów złotych.