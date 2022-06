50 lat diecezji. Msza w katedrze

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dziega będzie przewodniczył o 18 w Bazylice Archikatedralnej mszy świętej z okazji 50-lecia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz w intencji Kościoła nad Odrą i Bałtykiem. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dziega będzie przewodniczył o 18 w Bazylice Archikatedralnej mszy świętej z okazji 50-lecia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz w intencji Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

W poniedziałek obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Głównej Patronki Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W czerwcu 50 lat temu papież Paweł VI wydał specjalną bullę, którą zmieniał organizację Kościoła katolickiego w Polsce, zwłaszcza organizację dotyczącą tzw. Ziem Odzyskanych.



Jedną z decyzji było powołanie do istnienia diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pierwszym ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej został bp Jerzy Stroba.



- Tutaj nie ma seminarium duchownego, kurię tworzy się od początku, brakuje obiektów sakralnych. Biskup Stroba kładzie fundamenty pod to, co później stara się rozwijać biskup, późniejszy arcybiskup Kazimierz Majdański, który obejmuje swoją posługę na tych terenach w 1979 roku - mówi dr Zbigniew Stanuch ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



Wśród najważniejszych wydarzeń w dziejach diecezji jest wizyta papieża Jana Pawła II, ale też powstanie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego - dodaje ks. prof. Grzegorz Wejman z WT US. - 9 sierpnia 2003 roku został wydany dekret Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, natomiast odpowiednie umowy zostały podpisane 9 stycznia 2004 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.



Na katedrę wyznaczono kościół pw. św. Jakuba Ap., będący wtedy w ruinie, częściowo w odbudowie. Konkatedrą została dawna katedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim.