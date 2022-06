Terminal kontenerowy w Świnoujściu, źródło: www.port.szczecin.pl

Dwie firmy chcą wybudować terminal kontenerowy w Świnoujściu.

Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście do dalszych negocjacji wybrał belgijską Deme Concessions i brytyjską Baltic Gateway. To one złożyły oferty.



W Świnoujściu na wschód od gazoportu planowana jest budowa terminalu, który będzie mógł obsługiwać największe kontenerowce wchodzące na Bałtyk. Terminal ma powstać na pirsie usypanym w morze. Firma, która podpisze umowę z Zarządem Portów, wybuduje pirs i przez 30 lat będzie operatorem terminalu.



Urząd Morski w Szczecinie ma wybudować falochron i pogłębić podejście do nowego portu. Inwestycja ma kosztować kilka miliardów złotych.