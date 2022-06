Grand Prix dla Chóru Akademii Morskiej

Fot. Chór Akademii Morskiej

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zdobył główną nagrodę - Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Międzynarodowe jury przyznało Chórowi Akademii Morskiej większość nagród specjalnych.



Zespół otrzymał między innymi nagrodę specjalną „Dla najlepszego dyrygenta” - dla Sylwii Fabiańczyk-Makuch.



- Jesteśmy przeszczęśliwi - powiedziała Radiu Szczecin nagrodzona dyrygentka. - Jest koszyk nagród. Jesteśmy bardzo dumni. To bardzo ważny festiwal, bo Feliks Nowowiejski to cenny polski kompozytor dla nas.



Zespół otrzymał także Złoty Dyplom, nagrodę specjalną „Za najlepsze wykonanie kompozycji współczesnej” - za utwór "Water Nymph" Zuzanny Koziej, nagrodę specjalną „Za najlepszą technikę wokalną”.



To była 21. edycja festiwalu.



Zdobycie Grand Prix przez szczeciński zespół skutkuje również nominacją do kolejnego konkursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, gdzie odbędzie się konfrontacja zwycięzców siedmiu najbardziej uznanych polskich konkursów. Zmagania odbędą się w ostatni weekend listopada w Poznaniu.