Nowa inwestycja w gazoporcie prawie gotowa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Drugie nabrzeże w gazoporcie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu prawie gotowe.

Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście ocenia, że wykonano 80 procent prac - mówi Monika Woźniak-Lewandowska. - Nowe stanowisko dla statków będzie bardzo podobne do tego, co jest obecnie. Będzie tam zamontowana cała instalacja służącą do rozładunku i załadunku skroplonego gazu. W tej chwili kończą się tam prace żelbetowe. Kształt tego stanowiska jest już widoczny.



Nabrzeże buduje Zarząd Portów, za instalację odpowiada Gaz System. - My budujemy nowe stanowisko, bo zadanie leży po stronie Zarządu Portów. Będzie ono także służyło do obsługi mniejszych statków, które będą mogły być zatankowane gazem i będą mogły na morzu zasilić statek napędzany tym paliwem - tłumaczy Woźniak-Lewandowska.



Nowe nabrzeże w gazoporcie ma być oddane do użytku w przyszłym roku. Wraz z budowanym trzecim zbiornikiem, przepustowość gazoportu zwiększy się do 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.