RSnW: "Zatwierdzenie KPO sukcesem premiera Morawieckiego"

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską to sukces premiera Mateusza Morawieckiego, pomimo działań antypolskiej opozycji - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Chodzi o ponad 35 miliardów euro na inwestycje i modernizację. Komisja Europejska uzależnia wypłatę funduszy od realizacji tak zwanych "kamieni milowych", wpisanych do KPO.- Opozycja od dłuższego czasu bojkotuje wszystkie działania związane z tym, aby przekazać Polakom środki z Unii Europejskiej, które Polsce tak, jak i innym krajom po prostu przysługują, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Niestety, opozycja wykorzystuje Krajowy Plan Odbudowy jako narzędzie walki politycznej kosztem Polski i Polaków - powiedział Puda.Po to, aby środki na KPO zostały zatwierdzone, Polska zobowiązała się do likwidacji Izby Dyscyplinarnej a także do transformacji energetycznej. Po naszych drogach ma jeździć więcej aut elektrycznych, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców będą wprowadzone strefy czystego transportu.