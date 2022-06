Radny PiS: Gender Day Swap w XI LO to obrzydliwe zjawisko

Szczeciński radny Krzysztof Romianowski domaga się pilnej interwencji Prezydenta Miasta w sprawie "Gender Swap Day". Dzień, w którym młodzież zamieniała się ubraniami z płcią przeciwną, zorganizowany został przez samorząd uczniowski XI Liceum Ogólnokształcącego.

W tej sprawie interweniowali już u mnie rodzice uczniów, stąd pilna interpelacja do Piotra Krzystka - mówi radny PiS.- Ciężko powiedzieć coś dobrego na temat przebierania się chłopców-uczniów za dziewczynki. To jest takie nawet bym powiedział obrzydliwe zjawisko, które szczególnie lewackie organizacje, które popierane są przez Koalicję Obywatelską, próbują nam Polakom na siłę wcisnąć, wrzucić, jak takiego gorącego kartofla, do naszego społeczeństwa. Tu już zakrawa na jakąś dewiację - mówi Romianowski.Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty wszczęło w tej sprawie kontrolę. Na razie nie wiadomo kiedy się zakończy i jakie ewentualnie konsekwencje zostaną wyciągnięte.Dyrektor XI LO w emailu przesłanym do Radia Szczecin poinformował, iż "impreza, która miała miejsce była zaległą imprezą z okazji dnia wiosny".