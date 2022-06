Straż Miejska zabiera elektryczne hulajnogi. To kara za złe parkowanie

Do tej pory strażnicy miejscy odholowali 30 jednośladów, choć przepisy, które na to pozwalają obowiązują od roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto zaczyna robić porządek z hulajnogami, które zalegają na ulicach. Do tej pory strażnicy miejscy odholowali 30 jednośladów, choć przepisy, które na to pozwalają obowiązują od roku.

Od dwóch tygodni zbieramy te źle zaparkowane na ulicach - mówi Joanna Wojtach, rzecznik straży miejskiej w Szczecinie.



- Dzieje się to tak, że krąży bus ze strażnikiem miejskim i z takich miejsc hulajnoga jest zabierana. I tak jak w przypadku pojazdów odholowywanych jest odwożona na parking strzeżony przy ul. Hangarowej. Koszt niemały: usunięcie takiej hulajnogi to 123 złote, a przechowywanie na parkingu strzeżonym - 23 złote za każdą dobę - informuje Joanna Wojtach.



Hulajnoga powinna być ustawiona tak, by nie przeszkadzać pieszym.



- Hulajnoga elektryczna powinna być ustawiona najbliżej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni i równolegle do krawędzi tego chodnika. A szerokość chodnika pozostawiona dla pozostałych użytkowników nie może być mniejsza niż 1,5 metra - instruuje Joanna Wojtach.

- dodaje Wojtach



Za przechowywanie płaci operator systemu wypożyczania hulajnóg.