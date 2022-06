Coraz więcej Polski, czy coraz mniej Bałtyku? Plaża w Świnoujściu

Średnia szerokość plaży w Świnoujściu to 150 metrów. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Średnia szerokość plaży w Świnoujściu to 150 metrów. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Polska rośnie w oczach, a wszystko dzięki temu, że plaża w Świnoujściu w tym roku jest szersza, niż w ubiegłym sezonie. Jej najdłuższy odcinek ma teraz ponad 200 metrów. Dla samorządu, to powód do chwalenia, ale nie tylko.

Więcej piasku dla wypoczywających na plaży, to przede wszystkim większy komfort.



- Szerokość? Bardzo dobrze, że przybywa, bo jednak tego miejsca na plaży brakuje. - Im szersza plaża, tym więcej ludzi się zmieści latem, więcej turystów przyjedzie - mówią mieszkańcy.



Dla samorządu, to powód do dumy, ale nie tylko. Więcej piasku oznacza więcej sprzątania - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Co roku Neptun podsyła nam tą łopatą swoją dodatkowej plaży, to jest ewenement, jeśli chodzi o polskie wybrzeże. To wiąże się z tym również, że będzie trzeba troszeczkę więcej sprzątać. Natomiast Ośrodek Rekreacji i Sportu "Wyspiarz", który zarządza plażą, jest przygotowany do tego, by tę plażę utrzymać w czystości. Jest specjalna maszyna, która przesiewa też ten piasek - wyjaśnia Sujka.



Średnia szerokość plaży w Świnoujściu to 150 metrów. Po zimowych sztormach, które obficie zasypały wybrzeże, najszerszy odcinek ma ponad 200 metrów.