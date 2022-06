Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Odkomarzanie rusza w środę wczesnym rankiem w Szczecinie. W tym roku przewidziano dwa etapy.

Pierwszy obejmie blisko 90 hektarów miasta i potrwa do 22 czerwca. Opryskane zostaną parki, skwery, zieleńce, kąpieliska, Cmentarz Centralny oraz pozostałe cmentarze komunalne.



Etap drugi zaplanowany jest wstępnie na sierpień. Prace obejmą te same miejsca, a dodatkowo obejmą Wały Chrobrego, ulicę Jana z Kolna i Park Żeromskiego.



Akcję odkomarzania i odkleszczania przeprowadza się techniką zamgławiania na gorąco. Koszt obu etapów to 23 tysiące złotych.