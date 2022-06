Dom Kultury Słowianin w nowej odsłonie coraz bliżej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Większy, z antresolą dla publiczności, klimatyzowany i wreszcie bardzo dobrze brzmiący - taki będzie Dom Kultury "Słowianin" w Szczecinie.

We wtorek odbyła się uroczystość powieszenia wiechy na remontowanym budynku

przy ulicy Korzeniowskiego. Pierwszy koncert odbędzie się najprawdopodobniej w listopadzie bądź grudniu tego roku.



- Zobaczcie, tak wygląda wiecha Słowianina. To jest dowód, że został przykryty. Będzie antresola i z tego miejsca można oglądać i słuchać koncertów. Nowa rzecz. Ciekaw jestem tego dźwięku. Wiem, że nie będzie tutaj Filharmonii, ale niewiele zabraknie - mówi Jacek Janiak, dyrektor Słowianina.



- Budynek czekał długie lata na modernizację. Przywróci go do funkcjonowania i zapewni wiele atrakcji - mówi Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.



Po otwarciu będzie mogło się tam bawić maksymalnie 800 osób, wcześniej było to niespełna sześciuset widzów.



Słowianin teraz jest w stanie surowym zamkniętym, do późnej jesieni będą trwały prace wykończeniowe. Gruntowny remont zasłużonego domu kultury kosztował niespełna 14 milionów złotych.