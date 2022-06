Używane komputery od Urzędu Marszałkowskiego trafiły do szkół

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Do uczniów szkół podstawowych w Kłodzinie i Jesionowie trafiły komputery, z których do niedawna korzystali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Kolejne zestawy są szykowane.

Sprzęt, czyli komputery stacjonarne, monitory oraz niezbędne oprogramowanie, został przekazany nieodpłatnie. W maju dwadzieścia zestawów trafiło do Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie, by pomóc w edukacji uczniów z Ukrainy. Sprzęt trafił także do Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i do TPD w Koszalinie.



W najbliższym czasie, po podpisaniu odpowiednich umów, kolejne zestawy mają zostać nieodpłatnie dostarczone także do szkół w Widuchowej, Żukowie, Okunicy, Modlimowie, Pyrzycach czy Ochotniczych Straży Pożarnych w Żabowie, Brzesku i Ryszewku.