Przystanki-widmo przy ul. Majdańskiego. Nie ma pieniędzy na uruchomienie linii

Przystanek przy parkingu. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Nie ma pieniędzy na uruchomienie linii autobusowej, która by przejeżdżała przez niedawno oddaną do użytku ulicę ks. abpa Kazimierza Majdańskiego.

W ramach prac w pobliżu parkingu przy ul. Arkońskiej wybudowano zatoczkę, ustawiono wiatę i znak drogowy. Brakuje jednak autobusów.



Są plany np. skierowania tam linii nr 98, ale na razie nie ma na to pieniędzy - mówiła w audycji "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



- Przy realizowaniu różnych zadań przystanki są oczywiście projektowane, żeby można było tę siatkę połączeń ewentualnie zmienić. W związku z tym ten przystanek pewnie docelowo kiedyś się przyda. Natomiast na ten moment nie ma w planach tak poprowadzenia linii, żeby został on w pełni wykorzystany - mówiła Pieczyńska.



Według wyliczeń miasta, koszt uruchomienia linii to ponad 2 mln zł rocznie. Ulica ks. abpa Majdańskiego powstała w ramach budowy węzła Łękno i jest częścią obwodnicy śródmiejskiej Szczecina.