7 projektów wystartowało w budżecie obywatelskim w Kołobrzegu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Milion złotych mogą rozdysponować mieszkańcy Kołobrzegu w Budżecie Obywatelskim. Właśnie wystartowało głosowanie w miejskim konkursie.

Mieszkańcy Kołobrzegu wybierają spośród siedmiu projektów, które pozytywnie przeszły etap urzędniczej weryfikacji.



Joanna Pawlak z Urzędu Miasta w Kołobrzegu mówi, że głosy zbierane są zarówno w formie papierowej, jak i internetowej, natomiast mieszkańcy mogą skorzystać tylko z jednej opcji.



- Każdy mieszkaniec Kołobrzegu, bez względu na wiek, może wziąć udział w procedurze budżetu obywatelskiego. Natomiast głosując musimy zdecydować, jaką formę głosowania wybieramy. Czy głosujemy papierowo czy elektronicznie. Jeżeli ktoś zagłosuje dwukrotnie, będzie to skutkowało tym, że wszystkie głosy oddane przez danego mieszkańca będą nieważne - mówi Pawlak.



Wśród projektów poddanych pod głosowanie są rzeźby „Marianów”, czyli figurek przedstawiających mewy, a także skatepark, doświetlenie „pasów” przy cmentarzu, modernizacja dwóch placów zabaw, a także organizacja pikniku rodzinnego oraz kilkunastumetrowy napis „Kołobrzeg” przy latarni morskiej.



Nowością jest to, że głosując na wybrany pomysł można przyznać mu 3, 2 lub 1 punkt. Głosowanie potrwa do 20 czerwca.