Kto wybuduje terminal kontenerowy w Świnoujściu?

Terminal kontenerowy w Świnoujściu, źródło: www.port.szczecin.pl

Brytyjska firma, która wybudowała terminal kontenerowy w Gdańsku oraz belgijska spółka, która realizuje m.in. największy terminal kontenerowy w Singapurze - te dwie firmy chcą wybudować terminal kontenerowy w Świnoujściu.

Oferty otrzymał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Portu.



- To jak ostatecznie będzie wyglądał terminal kontenerowy w Świnoujściu zależy od inwestora. To jest terminal, można powiedzieć, który będzie "szyty na miarę". Inwestor, którego wybierzemy, zaprojektuje go wedle swoich potrzeb - podkreśla Woźniak-Lewandowska.



Jest wola polityczna i gospodarcza, aby powstał głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu - zaznacza Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.



- Tak jak wiele innych pomysłów początkowo był niestety krytykowanych przez niektóre środowiska. W moim przekonaniu jest to jedna z kluczowych inwestycji, zarówno dla Polski, ale również dla Pomorza Zachodniego, które przez ostatnie lata staje się regionem strategicznym jeśli chodzi o inwestycje - zaznacza Smoliński.



Zarząd Portu wybierze inwestora jeszcze w tym roku.