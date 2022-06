Zdjęcie ilustracyjne. źródło: Chiemsee2016 z Pixabay/ domena publiczna

Dwóch gorącokrwistych belfrów znalazło zatrudnienie w szkole w Benicach - w gminie Kamień Pomorski.

Dyrekcja placówki musiała zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych, aby udało się ich ściągnąć. To dlatego, że Olan oraz Cita to dwa konie, które trafią do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.



Uczniowie, którzy tam się kształcą, poza standardowymi przedmiotami, muszą opanować również jazdę konną. Uczą się także jak zajmować się takimi zwierzętami i w tym właśnie pomogą im Olan i Cita.



Wkrótce do szkoły tafi jeszcze koń do hipoterapii - Cesaro. Wszystkie zwierzęta kosztowały 90 tysięcy złotych. Do ich zakupu dołożyła się Unia Europejska.