Kilkadziesiąt działek do likwidacji? Właściciele protestują

Działkowcy z ulicy Modrej sprzeciwiają się planom likwidacji swoich ogrodów. Zgodnie z założeniami przez teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Wiarus ZNP" ma przebiegać nowa droga łącząca rondo przy ul. Szafera z Bezrzeczem i Wołczkowem. To oznacza likwidację około 80 ze 180 działek.

Zdaniem protestujących możliwe jest poprowadzenie drogi po pobliskich terenach wojskowych.Zgodnie z prawem za zlikwidowaną działkę można otrzymać inną. Najczęściej jednak w mało atrakcyjnym miejscu - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców Tadeusz Jarzębak.- Proponuje się lokalizacje najmniej korzystne na obrzeżach miasta, z trudnym dojazdem. Jeżeli ktoś 40 lat inwestował, zżył się z tą ziemią, wypielęgnował, a teraz musi to pożegnać to prawdopodobnie nie zdecyduje się, żeby brać kolejną na przykład na Skolwinie - zaznaczył Jarzębak.Droga i tak przebiega po terenach wojskowych tłumaczył kierownik wydziału ds. komunalnych i inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra Tomasz Kakowski.- Trwały rozmowy trójstronne zarówno ze strony wojskowej, Miasta Szczecin, jak i Gminy Dobra. Ten pas drogowy, który mógłby powstać i został znaleziony jest jedynym możliwym - powiedział Kakowski.Obecnie trwa opracowanie projektu drogi, ma on być gotowy pod koniec roku.