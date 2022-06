Olan i Cita. Nowe konie szkoły w Benicach [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Olan oraz Cita to dwa gorącokrwiste konie, które trafiły do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach w gminie Kamień Pomorski.

Uczniowie w klasach mundurowych, poza standardowymi przedmiotami, muszą opanować również jazdę konną. Jak poszła im pierwsza próba?



- Moja pierwsza jazda wyglądała tak, że spadłem z konia, ale nie zraziłem się. - Realizuję się w swojej pasji, to dla mnie sposób na uspokojenie i odstresowanie się. Nowe konie to nowe możliwości - mówili uczniowie.



- W większości uczą się u nas dziewczyny, prawdziwe miłośniczki koni, także się nimi opiekują - zaznaczył Marek Maślak, dyrektor placówki.



- Jazda konna to też jeden z etapów zaliczeń przedmiotów, ponieważ jazdy są prowadzone w ramach lekcji - powiedziała Agnieszka Kusmal, instruktorka.



Wkrótce do szkoły tafi jeszcze koń do hipoterapii - Cesaro. Wszystkie zwierzęta kosztowały 90 tysięcy złotych. Do ich zakupu dołożyła się Unia Europejska.