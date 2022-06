Świnoujście zarasta. Co na to mieszkańcy? [ZDJĘCIA]

Fot. Joanny Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanny Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Maki, mlecze i wysokie kłosy traw... Tak w tym roku wyglądają miejskie pasy zieleni w Świnoujściu.

Miasto stawia na ekologię, a my sprawdziliśmy, czy to rozwiązanie odpowiada wyspiarzom.



Mieszkańcy wysp przyzwyczajeni są do nisko przystrzyżonych trawników. Takie właśnie - co roku - tworzyły miejską zieleń.



Co myślą o bujnej trawie mieszkańcy? - Wysoka trawa jest lepsza dla żyjątek różnych. Mi się tak podoba. - Dla mnie trawa to może być i krótka, i wysoka. Nie przeszkadza mi to. - Chodzi tutaj nie tyle o wygląd, a o przyrodę. Ma szansę się rozwijać i kwitnąć. - Taki długi trawnik pochłania spaliny. Uważam, że spełnia tę funkcję - odpowiadali świnoujścianie.



Rzecznik prezydenta Świnoujścia, Jarosław Jaz tłumaczy, że rozwiązanie jest podyktowane dotychczasowym doświadczeniem. - Wszyscy borykamy się z tymi samymi problemami, jakimi są susza oraz zmiany klimatyczne. Stąd decyzja o nie koszeniu od razu wszystkich trawników, aby dać trawie urosnąć. Ewentualnie kosić ją tylko w tych miejscach, w których mogłoby to zagrozić ruchowi drogowemu.



Dyskusja na temat koszenia miejskiej zieleni toczy się w wielu polskich miastach, również w Szczecinie.