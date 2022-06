Dać się zalać czy remontować? Urzędnicy i radni o sytuacji na Bezrzeczu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co zrobić, żeby uniknąć zalewania niektórych dzielnic miasta w czasie nawałnic? Jak to się stało rok temu, gdy woda zniszczyła mienie szczecinian...

Po dwóch godzinach dyskusji radnych komisji komunalnej, urzędników z dwóch wydziałów i czterech instytucji, szefowa rady osiedla Krzekowo-Bezrzecze podsumowała, że "najlepiej to się stamtąd wyprowadzić".



Zakład Usług Komunalnych, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Szczecinie - oraz urzędnicy z wydziału bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej mówili o tym, co kto robi, aby poprawić sytuację.



Prace trwają, zapewniała Daria Radzimska z urzędu miasta: - Podjęto szereg spotkań i rozmów w zakresie możliwości podjęcia działań w sprawie podtopień czy ogólnie samego systemu deszczówki.



Mowa była o zarastających i zanieczyszczanych, bądź zabetonowanych rowach melioracyjnych, samowolach budowlanych, wieloletnich zaniedbaniach i błędach w inwestycjach, zadaniach będących w kompetencjach różnych instytucji.



Przewodnicząca rady osiedla Krzekowo-Bezrzecze - Joanna Pieciukiewicz, jak mówiła, "nie wychodzi z pozytywnym nastawieniem". - Jak mieszkańcy obejrzą relację z dzisiejszej komisji w Internecie, to pierwsze co im przyjdzie do głowy, to aby swoje nieruchomości sprzedawać i się z tego Krzekowa wyprowadzać.



Urzędnicy w odpowiedzi zapewniali, że w tym rejonie miasta "będą przeprowadzone dodatkowe prace i są na to pieniądze".