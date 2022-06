Pamiątki po polskim konsulacie w Stettinie. Archiwum Państwowe zaprasza [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W szczecińskim Archiwum Państwowym zachowały się książki z Konsulatu Polskiego w Stettinie, który działał - przed II wojną światową - w niemieckim wówczas mieście.

Wśród najcenniejszych książek, wojnę przetrwała publikacja Eugeniusza Zdrojewskiego - mówi Janina Kosman, pracownik Archiwum. - Trafiła ona do biblioteki niemieckiego archiwum w 1940 roku. W tym okresie niemieckie instytucje, które zajmowały się inwigilowaniem polskich środowisk w Niemczech, zwróciły się w Szczecinie do dyrekcji archiwum, by przejrzeć książki skonfiskowane w obiektach szczecińskiej Polonii.



Publikacja została wydana w 1934 roku, przez Instytut Badań Spraw Narodowościowych. Wyboru polskich książek dokonywał niemiecki archiwista.



- Zadania tego podjął się jeden ze szczecińskich archiwistów i wybrał kilkanaście książek. Z nich zachowała się książka Eugeniusza Zdrojewskiego, który był też bardzo ciekawą postacią, bo był on radcą w konsulacie polskim w Berlinie - dodaje Kosman.



Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Szczecinie przed wojną mieścił się w budynku przy dzisiejszej ulicy Monte Cassino 30. Ostatnim konsulem był Romuald Nowicki.