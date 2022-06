Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie czeka przebudowa. Tak zapowiada zastępca dyrektora do spraw artystycznych Zamku.

Jędrzej Wijas w "Rozmowach pod Krawatem" wyjaśniał, że przede wszystkim wyrównana będzie jego nawierzchnia. Ma to umożliwić organizację większej liczby wydarzeń pod gołym niebem.



- Dziedziniec jest dziś w dużym stopniu nierówny, stawiający różne problemy, zupełnie prozaicznej natury. Też jest planowana jego przebudowa. Ma być wyrównany, dlatego że jesteśmy bardziej przywiązani do tego, żeby robić imprezy siedzące. Nie mogą to być imprezy, które by oznaczały bardziej dynamiczny ruch - powiedział Wijas.



Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace. Jędrzej Wijas zapowiedział, że remont przejdzie też kino Zamkowe.