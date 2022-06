Boom na Igę Świątek. Szczecinianie ruszyli na korty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Świątkomania" zawitała do szczecińskich szkół tenisowych. Najlepsza polska tenisistka, liderka rankingu WTA po wygranej - na paryskich kortach Rolanda Garrosa - rozpaliła marzenia młodych zawodników o zwycięstwach na światowych arenach.

Po sukcesie Igi Świątek, około 100 nowych adeptów zgłosiło się na treningi - mówił Siergiej Sobolew ze Szczecińskiego Klubu Tenisowego.



- Trudno powiedzieć, czy ta tendencja wzrostowa się utrzyma. Wygląda jednak na to, że Iga będzie dominowała przez długie, długie miesiące. Chcielibyśmy, żeby ta tendencja się utrzymała. - Na pewno miało to też wpływ na to, ile dzieci na korty przychodzi. Przede wszystkim zobaczyły one, że każdy może dojść tam, gdzie Iga doszła. Iga jest normalną dziewczyną, oboje ją poznaliśmy, jest moją zawodniczką. Myślę, że to jej osiągnięcie na pewno nam pomoże - tłumaczył Sobolew.



Iga Świątek, po sukcesie w Paryżu, wyrównała rekord tenisowej legendy Venus Williams, która wygrała 35 spotkań. Szansę na pobicie tego rekordu Polka będzie miała już 13 czerwca w Berlinie, podczas turnieju WTA. Choć zawodniczka nie podjęła jeszcze jednoznacznej decyzji o starcie w tej rywalizacji.