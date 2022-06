W Kołobrzegu rodzice zapłacą więcej za wyżywienie maluchów

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Rodzice przedszkolaków z Kołobrzegu zapłacą więcej za wyżywienie swoich dzieci w miejskich przedszkolach.

Dotychczasowa opłata nie wystarcza bowiem na zakup produktów spożywczych. Władze Kołobrzegu zdecydowały więc o podniesieniu opłat za wyżywienie w miejskich przedszkolach na wiosek samych dyrektorów placówek.



Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zaznacza, że ma to związek z rosnącymi cenami produktów. - Dyrektorzy zwrócili się do urzędu z taką alarmującą informacją, że ta stawka 8,50 zł na dziecko za dzień jest niewystarczająca. Stąd oni nie są w stanie w tej cenie kupować produktów, aby te trzy posiłki realizować.



Nowa stawka, którą będą musieli zapłacić rodzice to 12,5 zł za całodzienne wyżywienie dziecka. Całość zostanie przeznaczona na zakupy, a pozostałe koszty wytworzenia posiłku pokryje urząd.



Sama opieka przedszkolna dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca jest bezpłatna, a rodzice płacą jedynie za wyżywienie dzieci. Dotychczasowa stawka obowiązywała od dwóch lat, a nowa wejdzie w życie od września.