Laptopy dla dzieci byłych pracowników PGR. Zbigniew Bogucki: "Chcemy wyrównać szanse"

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

73 laptopy trafiły do uczniów, dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów w gminie Dębno - w ramach rządowego projektu wsparcia rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich.

Komputery, które zostały zakupione przez gminę, otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.



Zapytaliśmy do czego będą służyły komputery dzieciom: - Do odrabiania lekcji, można się pouczyć ze znajomymi. Będzie się świetnie na nim pracowało. - Ale też do rozrywki, oglądania filmów czy przeglądania stron. - Mieliśmy jednego laptopa, który się już wysłużył i niestety nie działa. Teraz dostaniemy trzy, bo mam ze sobą dwójkę braci, więc będzie nasze życie w Internecie lepiej funkcjonować. - Były bitwy, ale to zawsze brat wygrywał, a teraz już ich chyba nie będzie, bo ja mam swój komputer.



- Rozwiązujemy problem wykluczenia cyfrowego wśród dzieci zamieszkujących na wsiach - dodaje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Tutaj jest niezwykle ważne, aby ten start był w miarę równy, on nigdy nie będzie idealnie taki sam, ale żeby był jak najbardziej wyrównany. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie naukę i rozwój, bez dostępu do Internetu czy używania laptopa lub komputera.



Łączny koszt zakupów laptopów dla dzieci to ponad 180 tysięcy złotych. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.