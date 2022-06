Dwulecie Domu Seniora [ZDJĘCIA]

Placówka dla seniorów w Dębnie dysponuje 25 miejscami i jest czynna przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Placówka dla seniorów w Dębnie dysponuje 25 miejscami i jest czynna przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Placówka dla seniorów w Dębnie dysponuje 25 miejscami i jest czynna przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Placówka dla seniorów w Dębnie dysponuje 25 miejscami i jest czynna przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Był tort, szampan oraz życzenia stu i więcej lat - dom dziennego pobytu seniora w Dębnie świętuje drugą rocznicę powstania.

Placówkę uruchomiono dzięki wsparciu programu Senior Plus. Na co dzień zapewnia kompleksową opiekę i wsparcie osobom powyżej 65. roku życia. Jak podkreślają sami bywalcy, jesień życia nie musi być nudna.



- Tu jest wesoło, śpiewają... Robimy na drutach i malujemy. Zawsze mamy to zajęcie. - Robię coś z koralików, coś z klejenia. Kocham tu przychodzić, uważam, że to w tej chwili dla mnie jedyne miejsce - mówili pensjonariusze.



- Tutaj w radości spędzają ostatni swój etap życia - podkreśla Małgorzata Zagórska, kierownik Dziennego Domu Senior Plus w Dębnie.



- Te osoby są zaopiekowane, mają poczucie bezpieczeństwa i możliwość integracji, spotkania się z rówieśnikami, po prostu miło spędzają czas - oceniła Małgorzata Zagórska.



Placówka w Dębnie dysponuje 25 miejscami i jest czynna przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.