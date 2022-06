Nowy samochód do przewozu niepełnosprawnych trafił do Maszewa. To dziewięcioosobowy Ford Transit.

Samochód będzie służył do transportu osób, które mają kłopot z samodzielnym poruszaniem się na zajęcia, rehabilitację czy do szkół.



Auto kosztowało 174 tysiące złotych, z czego ponad 100 tysięcy zł dołożył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy Ford zastąpił wysłużonego Volkswagena Transportera.