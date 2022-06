Mat. Radio Szczecin

Trzeba trochę pocierpieć i wkrótce będzie lepiej. To ostatni rok takich problemów, bo w przyszłym sezonie będziemy mieli gotowy tunel - tak prezydent Świnoujścia w "Rozmowach pod Krawatem" komentował trudną sytuację na przeprawie promowej.

Janusz Żmurkiewicz zapowiadał poprawę sytuacji.



- Na najbliższej sesji dokładamy miliony złotych z budżetu miasta do Żeglugi Świnoujskiej. Rozumiejąc trudną sytuację kierowców i pracowników Żeglugi, musi budżet znaleźć na to pieniądze, żeby pływało maksymalnie dużo promów. No i kwestia paliwa, która powoduje, że koszty utrzymania przepraw z miesiąca na miesiąc rosną - mówi Żmurkiewicz.



W Świnoujściu kończy się budowa tunelu pod rzeką Świną. Według deklaracji wykonawcy, powinniśmy przejechać nim jeszcze przed przyszłymi wakacjami.