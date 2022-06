Mieszkańcy Bezrzecza i Krzekowa obawiają się podtopień [ZDJĘCIA]

Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz

Miasto nic nie zrobiło, aby zapobiec w przyszłości powodzi, jaka dotknęła Bezrzecze i Krzekowo w Szczecinie - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Maciej Usarz.

1 lipca 2021 r. po nawałnicy te dwie dzielnice zostały podtopione, a mieszkańcy ponieśli znaczne straty materialne. Radni i mieszkańcy chcieli się dowiedzieć co zrobiono, aby kataklizm się nie powtórzył.



- Wszystko jest na etapie analiz. Przez rok czasu to robić, to nie jest zadowalająca odpowiedź dla mieszkańców. Jako radny miasta z tej dzielnicy jestem zaniepokojony, że tak mało przez rok czasu poczyniono. Byłem tam na miejscu, rozmawiałem z mieszkańcami, którzy niestety obawiają się, że powtórzy się ulewny deszcz, to znowu ich zaleje - mówi Usarz.



Trzeba tam wybudować nowe większe przepusty pod rogami, które w czasie deszczów tamują przepływ wody. Mieszkańcy na własną rękę przeczyszczają rowy melioracyjne w swojej okolicy - dodaje radny. Miasto tłumaczy się brakiem pieniędzy na takie inwestycje.