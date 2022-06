Gen. Komornicki: walka o Ukrainę to także walka o nasze bezpieczeństwo

Generał Leon Komornicki. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Mat. Radio Szczecin

Wojna na Ukrainie będzie trwać długo - twierdzi były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Leon Komornicki.

W czwartek generał weźmie udział w debacie "Polska armia dziś i jutro w świetle zagrożeń współczesnego świata", która o godzinie 20 rozpocznie się w Radiu Szczecin.



- Wojna trwa i jeszcze trwać będzie długo. Wygrana przez armię i naród ukraiński, który jest fundamentem tej obrony, to jest niesamowita siła. Dzięki temu Rosja zostanie odepchnięta od Europy, przestanie jej zagrażać - mówi generał.



Leon Komornicki uważa, że trzeba pomagać Ukrainie. Zdaniem generała ten etap wojny może zakończyć się za dwa trzy miesiące.



- Walka nie tylko o wolną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę, przeciwko Rosji, która rozpoczęła agresję. To także walka o nasze i Europy bezpieczeństwo. Dlatego tak ważnym jest udzielanie pomocy Ukrainie. Bo jeżeli Rosja przysunie się do naszych granic, to zagrozi bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu - mówi generał Komornicki.



W debacie w Radiu Szczecin weźmie też udział generał Waldemar Skrzypczak, który m.in. dowodził dywizją w Iraku.