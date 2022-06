Niemcy szturmują polskie sklepy. Wykupują olej słonecznikowy

Fot. Wikipedia / tOrange.biz (CC-BY 4.0)

Puste regały i bijatyki w sklepach o ostatnie litry oleju. To obrazek z niemieckich sklepów spożywczych. Sytuacja podobnie - choć spokojniej - wygląda w przygranicznych miastach. Sprawdzaliśmy, jak jest w Świnoujściu.

Dostanie oleju słonecznikowego w ostatnim czasie w nadmorskim mieście nie jest łatwe.



- Nie mogłam dostać nigdzie oleju słonecznikowego, ponieważ jest wyprzedany. - Mam 4 litry zapasu. Wystraszyłam się, że zabraknie go w sklepach i teraz faktycznie brakuje go na półkach. - Niemcy wykupują notorycznie. Wyjeżdżają z tymi dużymi baniakami oleju - mówią mieszkańcy Świnoujścia.



Skąd to zacięcie? Z obawy, że go zabraknie. Media - również niemieckie - informowały o możliwych problemach z dystrybucją oleju słonecznikowego, którego głównym producentem na Niemcy jest Ukraina. Informacja rozbiła się szerokim echem. Sklepowe regały naszych sąsiadów szybko zrobiły się puste, a tamtejsze sklepy musiały wprowadzić limity sprzedaży na osobę.



- Pracuję w Niemczech i brakuje oleju w sklepach. Słyszałem, że mają być limity na zakup. Z tego co wiem, to bardzo drogi olej, dlatego przyjeżdżają do nas i wykopują całe półki oleju - mówi mieszkaniec Świnoujścia.



Kupno oleju w Polsce, to opcja dla mieszkańców przygranicznych miast. Z limitami liczyć się muszą ci, którzy mieszkają w centrum kraju.