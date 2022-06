Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

100 laptopów planuje zakupić Kołobrzeg w ramach rządowego programu wsparcia rodzin popegeerowskich.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg na dostawę sprzętu. Kolejne samorządy realizują projekt skierowany do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów. Po tym, jak komputery odebrały dzieci w gminie Dębno, wkrótce dołączą do nich także uczniowie z Kołobrzegu.



Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu mówi, że urząd właśnie ogłosił przetarg na dostawę sprzętu. - Otrzymaliśmy 384 tys. złotych na obsługę tego projektu. Wystarczy to na sto laptopów wraz z oprogramowaniem - dodaje Kujaczyński.



Urzędnicy czekają na oferty do połowy czerwca.



Na program wykluczenia cyfrowego rząd przeznaczył 80 milionów złotych. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.