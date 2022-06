Agresja rosyjska i debata w S1. "Zachód nie dostrzegał zagrożenia" [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Groźba wojny w Europie była od dawna - mówił podczas debaty w Radiu Szczecin generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Wojska Polskiego.

Tymczasem Zachód nie dostrzegał zagrożenia - kontynuował gen. Skrzypczak. - Rosja szykowała się do tej agresji od dawna, wprowadzając swoimi działaniami, swoją polityką miłości, którą dedykowała Europie, głównie Brukseli. Europa uwierzyła w słowa Putina, w jego politykę pokoju w stosunku do Europy. Dzięki temu Putin uzyskał bardzo ważną rzecz. Europa się rozbroiła, zresztą to było także udziałem naszych polskich sił zbrojnych. Był taki okres, kiedy nasze siły zbrojne też się rozbrajały i likwidowały nasze wojska operacyjne.



Generał Leon Komornicki, były zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podkreślił że od wielu lat było widać, że Rosja nie zrezygnowała ze swojej polityki imperialnej.



- Zakończyła się zimna wojna i rozpadł się Układ Warszawski i Zachód nie dokonał strategicznej refleksji. Zaczął żyć dywidendą przy pokoju. Upadł przeciwnik. Ten, który cały czas zagrażał Zachodowi. Nagle to wszystko się rozsypało. Odtrąbiono zwycięstwo, ale nie odpowiedziano sobie na pytanie "co dalej?" - powiedział gen. Komornicki.



Generał Komornicki podkreślił, że Zachód brał udział w wojnach w Iraku i Afganistanie tracąc zasoby, ale nie zyskując w zamian korzyści. Debata miała tytuł "Polska armia dziś i jutro".