Sportowo-konkursowa sobota w Radiu Szczecin

Materiały organizatora - Klub Prime.

W sobotę po raz kolejny odwiedzamy z mikrofonem szczeciński klub Prime.

W ramach Enea Akademii Tenisa Stołowego będziemy odbijać piłeczkę, zajrzymy też na siłownię i porozmawiamy z klubowiczami.



Na radiowy trening na antenie i do klubu zaproszeni są wszyscy - zarówno ci, którzy dopiero chcą spróbować aktywności, jak i ci, w których żyłach od dawna płynie sport.



- Zgodnie z naszą filozofią chcielibyśmy, żeby to miejsce było również dla osób, które już aktywnie uprawiają sport, tylko robią to gdzieś indziej. Każda dyscyplina sportu ma swoje specyficzne ćwiczenia, rozwiązania, żeby można było osiągnąć dużo wyższe, lepsze rezultaty. Nawet ćwicząc amatorsko można porozmawiać u nas z trenerami personalnymi, można wziąć treningi personalne - mówi menadżer klubu Prime, Paweł Grzywna.



I właśnie np. naukę gry w tenisa stołowego, zaproszenie na squasha czy karnet open do klubu będzie można wygrać w Radiu Szczecin. Szczegóły jutro, w Aktywnej sobocie w godz. 13-14.