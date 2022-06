Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów".

Jest on organizowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP.



Jego cel to gromadzenie wiedzy o oryginalnych i charakterystycznych produktach żywnościowych regionów. W konkursie może wziąć udział każdy, kto przedstawi produkt regionalny związany z określonym obszarem geograficznym. Powinien być wytwarzany w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych w danym regionie.



Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 lipca br. wypełnić zgłoszenie i przesłać je do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.



Wojewódzki finał odbędzie się 27 sierpnia.