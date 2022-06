Komodo w Radiu Szczecin [WIDEO]

Zdjęcia: M.Papke, W.Ochrymiuk. Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Ich specjalnością są klubowe wersje wielkich przebojów z lat 80. jak "Is This Love" i "(I Just) Died In Your Arms".

W ostatni weekend wystąpili podczas Dnia Chemika z Radiem Szczecin oraz Grupą Azoty Police, a w piątek w programie "Radio Szczecin w pracy" opowiedzieli o nazwie grupy, która nie pochodzi od indonezyjskiej wyspy, tylko komputera Commodore 64.



Wspomnieli również o najbliższych planach współpracy z Roksaną Węgiel i zespołem Feel, a także o spotkaniu... z waranem z Komodo.



Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.