Rekordowa liczba dzieci, które zatruły się lekami trafiła do szpitala Zdroje w Szczecinie. Tylko w maju było ich prawie 50. Najczęściej biorą łatwo dostępny paracetamol.

Do placówki trafiła między innymi nastolatka, która połknęła kilkadziesiąt tabletek. Po pomoc zgłosiła się dopiero w drugiej dobie po ich przyjęciu. Od razu trafiła na oddział intensywnej terapii. Konieczny był przeszczep wątroby. Na szczęście wszystko się udało i wróci do zdrowia.Z roku na rok przybywa zatruć paracetamolem. Najczęściej po leki sięgają dziewczynki.- One biorą ten lek, ponieważ jest ogólnie dostępny, natomiast kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego jak jest niebezpieczny. To naprawdę może skończyć się dramatem - przestrzega prof. Andrzej Brodkiewicz z Kliniki Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć.W tym roku do szpitala Zdroje tylko do maja trafiło tyle samo dzieci zatrutych lekami co w całym ubiegłym roku.